26 Settembre 2025 - 15.23

Cade in bici sui Colli Euganei: grave 55enne

REDAZIONE
Ciclista di 55 anni cade a Cinto Euganeo: elitrasportato in ospedale in gravi condizioni

Grave incidente oggi, 26 settembre, intorno alle 12 a Cinto Euganeo. Un ciclista 55enne residente in provincia di Rovigo, mentre percorreva via Monte Fasolo, strada sterrata all’altezza di una locanda, ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente a terra. L’uomo ha riportato un grave trauma cranico.

Alcuni testimoni hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Stabilizzato, il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive per valutare le sue condizioni.

I carabinieri del Radiomobile di Abano hanno effettuato i rilievi escludendo responsabilità di terzi. L’ipotesi è che la caduta sia stata autonoma: non si esclude né una manovra errata né un malore improvviso. L’arrivo dell’elicottero ha attirato numerosi residenti che si sono avvicinati per capire cosa fosse accaduto.

