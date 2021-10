Cade dalla scala mentre raccoglie frutti: muore 81enne thienese

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Tragedia ieri a Thiene poco prima delle 18: un cittadino 81enne, residente in città, è morto dopo essere caduto da una scala mentre raccoglieva frutti. Cadendo la sua testa ha impattato con il suolo e non c’è stato niente da fare. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti nel pomeriggio, nel cortile della ditta di famiglia che si trova al confine con Molina di Malo. L’anziano stava staccando dei cachi da un albero sopra ad una scala di due metri quando, forse perdendo l’equilibrio, o scivolando da un piolo, è caduto a terra battendo il capo. Immediato l’allarme dei parenti che hanno chiamato il 118, con l’ambulanza del Suem arrivata immediatamente. Per lui però non c’è stato niente da fare se non dichiarare il decesso.