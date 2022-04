Buongiorno Vicenza: le campagne di ascolto e il vuoto di idee

A distanza dì una settimana arriva la risposta del Centrosinistra vicentino alla conferenza stampa di Fratelli d’Italia che, di fatto, appare come il primo segnale di campagna elettorale.

L’unica differenza è la scelta della location, il resto è lo stesso copione. Prima lo spiegone sulle cose che non funzionano in città – omologo al contrario di quello che invece va bene dal lato destro – poi arriva il colpo di scena, l’asso nella manica della politica locale contemporanea, la campagna di ascolto.

Di cosa si tratta? Un “esperto” individuato dalla dirigenza elabora delle domande da fare ai cittadini, viene distribuito il questionario che ne deriva – si badi bene a disposizione anche on line per le schiere dì cittadini responsabili che non vedono l’ora di trovare un partito che li “ascolti” – e poi, tra qualche settimana altra conferenza stampa per raccontare l’esito di un “sondaggio” – i più furbi lo chiamano anche così in barba a Pagnoncelli e al rigore scientifico – che di solito parla ai tifosi della curva sud della politica più che alla città.

L’impostazione di fondo di questo modo di intendere il ruolo della politica è quello di chi insegue il consenso, in altre parole, come si fa con un prodotto, si cerca di intercettare i gusti del consumatore – in questo caso elettore – e gli si propone, in realtà solo come obiettivi, un programma che gli piaccia, sperando dì portare a casa il voto. Un mondo alla rovescia dove i partiti non propongono una propria idea di città che guardi ad una prospettiva di medio lungo termine, ma pensano e si comportano con un surfing costantemente rivolto al presente.

Può funzionare nel breve, poi però l’ossessione del consenso ti condanna a morte e la punizione arriva da qualcuno più bravo di te ad inseguirlo.

Le due conferenze stampa parlano al contrario, ma propongono la stessa cosa, la campagna di ascolto, per confezionare una proposta per la città ma loro, i partiti, ne hanno una?