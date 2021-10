Buongiorno Vicenza: Angelo Guzzo presidente di Soraris

Halloween ci propone sempre film dell’orrore e il dolcetto/scherzetto di queste ore si potrebbe sottotitolare “A volte ritornano” perché di un ritorno importante sul palcoscenico della politica si tratta.

Si profila infatti all’orizzonte un remake di Angelo Guzzo al vertice di un’altra società pubblica dopo aver diretto Viacqua Spa per dieci anni. La notizia si è affacciata in queste ore in seguito alle dimissioni di Roberto Blasich da Soraris, la società di gestione dei rifiuti che mette insieme diciotto comuni del Vicentino ((Altavilla Vicentina, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Dueville, Grisignano di Zocca, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo) sembra per vincoli legati al suo imminente pensionamento. Guzzo è stata la proposta che il sindaco di Altavilla Vicentina, Carlo Dalla Pozza (PD), avrebbe fatto al gruppo ristretto degli azionisti. Immediatamente la notizia è rimbalzata nelle stanze della politica vicentina anche perché pare che che i sindaci di centrodestra e civici non l’abbiano presa bene, dato che il nome di Angelo Guzzo è targato dem da sempre, già segretario amministrativo dei democratici a livello regionale, molto legato ad Achille Variati che lo volle prima in Acque Vicentine e lo confermò in Viacqua, la nuova società di gestione degli acquedotti nata dalla fusione tra Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi, ma Angelo Guzzo è anche il mentore ed uno dei principali autori del successo elettorale di Giacomo Possamai, convintamente sostenuto alle Primarie del 2017 per la scelta del candidato sindaco di Vicenza ed asso pigliatutto delle preferenze personali alle Regionali del 2020. Ora sindaci del centrodestra e civici di area sembra siano al lavoro per proporre una figura alternativa al dem Guzzo, forti del fatto di essere maggioritari rispetto alla pattuglia dei primi cittadini democratici.