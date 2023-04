BRESSANVIDO – Incidente nella notte, muore 17enne

Drammatico incidente nella notte. Intorno alle 3:30 di questa notte, in via Bosco a Bressanvido, un 17enne sarebbe deceduto in seguito a un incidente in scooter.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Thiene il giovane sarebbe stato di ritorno da una festa quando, nei pressi della sua abitazione sarebbe uscito dalla carreggiata, andando a impattare addosso a un cartello stradale.

In seguito alla caduta, avrebbe impattato con la testa, trauma che si sarebbe rilevato fatale. Nonostante l’intervento dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare.