BREGANZE – Trattore prende fuoco, intervengono i pompieri

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. Poco prima delle 16 di sabato i vigili de fuoco sono intervenuti in un campo agricolo adiacente a via Maragnole, a Breganze, per l’incendio di un trattore nel quale per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Da quanto ricostruito, il conducente del mezzo agricolo era intento a fresare la terra, quando si è accorto del fumo, è subito sceso, mentre il trattore prendeva fuoco.

I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, hanno spento con la schiuma il mezzo agricolo andato irrimediabilmente distrutto.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.