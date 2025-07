Bloccati sulla ferrata senza attrezzatura: recuperata coppia di stranieri dopo una notte all’addiaccio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Agordo (BL), 18 luglio 2025

Intervento all’alba per il Soccorso alpino e l’elisoccorso Falco 2 nella zona della Moiazza, dove una coppia di escursionisti coreani – una donna di 68 anni e un uomo di 60 – è stata recuperata dopo aver trascorso la notte all’addiaccio, bloccata in un tratto critico della Ferrata Costantini, affrontata senza attrezzatura adeguata.

I due, carichi di zaini ingombranti e privi di imbragature, si trovavano circa 400 metri sopra l’attacco della ferrata, in discesa, quando sono stati individuati e recuperati con due rotazioni di verricello da 65 metri. Entrambi sono stati trasportati in sicurezza al Rifugio Carestiato.

L’allarme era scattato la sera precedente, intorno alle 22, quando il Soccorso alpino di Agordo era stato allertato dopo due chiamate al 118, una delle quali inoltrata anche ai Vigili del Fuoco. Inizialmente si pensava che i due escursionisti fossero in difficoltà lungo l’Alta Via n. 1, ma un successivo contatto, reso possibile con l’aiuto di un traduttore, ha permesso di localizzarli in un prato nei pressi di una ferrata, individuata poi come l’area della Pala del Belia.

Nonostante le indicazioni ricevute di non muoversi, all’alba la coppia ha tentato di proseguire la discesa lungo la ferrata senza alcuna protezione, finendo bloccata nel passaggio più esposto.

I due erano partiti il giorno prima dal Rifugio Coldai diretti al Rifugio Carestiato, ma avevano deciso di deviare lungo il sentiero Angelini. Dopo aver raggiunto il Bivacco Grisetti e preso il bivio verso le Pale delle Masenade, sono finiti a metà della Ferrata Costantini, dove si sono fermati per la notte.

Sempre nella mattinata, il Soccorso alpino di Agordo è intervenuto anche a Malga Malgonera, nel comune di Taibon Agordino, per soccorrere un dodicenne bolognese colto da malore mentre si trovava in gita con una comitiva. Il giovane è stato preso in carico dal medico di Falco 1 e trasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti, accompagnato da una responsabile del gruppo.