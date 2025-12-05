Bisarca a fuoco in A4: traffico rallentato

Un principio d’incendio ha interessato questa mattina, 5 dicembre, un camion bisarca in transito sull’autostrada A4 nei pressi del casello di Peschiera del Garda, in direzione Venezia. Le segnalazioni sono arrivate poco dopo le 8.00 alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Verona, indicando fiamme sviluppatesi dall’impianto frenante del mezzo.

Due squadre, provenienti dal distaccamento di Bardolino e dalla centrale di Verona, sono intervenute rapidamente riuscendo a spegnere l’incendio prima che si propagasse alle auto trasportate. Illeso l’autista, che nel frattempo aveva provveduto a scaricare alcuni veicoli per evitare che venissero coinvolti.

La circolazione ha subito forti rallentamenti a causa del restringimento a una sola corsia reso necessario per le operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso dopo circa due ore, con la completa messa in sicurezza del mezzo. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale della società autostrade.