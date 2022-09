Batte la faccia mentre sta facendo le 52 gallerie: 29enne curata dal Soccorso alpino

Poco prima delle 14 il Soccorso alpino di Schio è stato attivato, per una escursionista che si era fatta male nella parte finale della Strada delle Gallerie sul Pasubio. La 29enne di Salerno, che si trovava con i genitori ed altre persone, era infatti inciampata e nella caduta aveva riportato escoriazioni al volto. Pur sotto shock e in difficoltà la ragazza ha concluso il tragitto giungendo al Rifugio Papa, dove il gestore le ha prestato le prime cure e dove è stata raggiunta in fuoristrada da una squadra che ha provveduto a medicarla. L’escursionista è quindi stata fatta salire sulla jeep e accompagnata assieme ai genitori a Bocchetta Campiglia, per poi recarsi autonomamente all’ospedale.