BASSO VICENTINO E SENTENZA PFAS MITENI, PIETRA MILIARE: “CHI INQUINA PAGA”. CONFERMATO IMPEGNO PER I PROSSIMI ANNI

A Noventa Vicentina, su iniziativa del sindaco Mattia Veronese, si è tenuto un incontro tra i vertici di Acquevenete, Viacqua e i rappresentanti dei Comuni della zona rossa per confrontarsi dopo la storica sentenza sul caso Miteni. Una decisione giudiziaria considerata una pietra miliare, perché fonda la sua portata sul principio secondo cui “chi inquina paga”. L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione idrica del territorio contaminato dai PFAS e per rinnovare l’impegno condiviso nella difesa della salute dei cittadini e nella tutela dell’ambiente.

Servizio di Elisa Santucci