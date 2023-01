Bassano: Scuole, il monitoraggio del Comune per una programmazione condivisa

Monitoraggio costante, programmazione strategica, massima condivisione: sono questi i principi che stanno guidando il lavoro dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa per la gestione presente e futura delle scuole bassanesi.

Un lavoro che, a partire da una progressiva riduzione del numero di classi a causa del calo demografico, deve trovare il migliore equilibrio tra le esigenze di razionalizzazione delle risorse pubbliche per il mantenimento degli edifici, e la necessità di mantenere una copertura omogenea del territorio in termini di presenza di scuole per limitare i disagi delle famiglie nel trasporto di bambini e ragazzi.

Per questo l’assessorato alla Pubblica Istruzione, insieme ai tecnici degli uffici comunali, ha prodotto un monitoraggio completo e aggiornato sull’evoluzione numerica dei bambini residenti a Bassano del Grappa, dal 2006 ad oggi, ripartiti per anno di nascita e quartiere di residenza.

Un altro report ha interessato il conteggio delle aule per ciascun edificio delle scuole primarie e secondarie di primo grado, accostato al numero di classi presenti nelle stesse scuole nello scorso anno scolastico (2021-2022).

Infine, è stata elaborata una mappatura del territorio comunale, con la suddivisione delle aree di competenza dei tre istituti comprensivi; in ogni area sono state indicate le scuole presenti in modo da offrire un quadro completo, anche visivo, della distribuzione dell’offerta scolastica.

Questo lavoro, e i relativi elaborati, sono stati condivisi con le rappresentanze dei gruppi consiliari lo scorso martedì 24 gennaio, in occasione dell’ultima seduta della quarta commissione consiliare “Servizi alla Persona, Politiche Giovanili, Sport e Istruzione”, alla quale sono stati invitati anche i dirigenti scolastici e i presidenti dei consigli di istituto. I numeri sono stati presentati dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariano Scotton, mentre l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta, ha fatto il punto della situazione sullo stato degli edifici scolastici.

“Abbiamo svolto un grande lavoro di raccolta dati – afferma l’assessore Mariano Scotton – che ci fornirà gli strumenti per guardare al presente e al futuro delle nostre scuole con uno sguardo consapevole e scelte strategiche mirate, oltre che con uno spirito di massima condivisione. Ringrazio i consiglieri comunali, anche di minoranza, e i rappresentanti delle scuole, per l’apprezzamento manifestato rispetto a questo lavoro, finalizzato all’attuazione di una pianificazione il più possibile condivisa”.

“L’unica nota di amarezza – aggiunge l’assessore – riguarda l’intervento del gruppo Impegno per Bassano, trasmesso all’indomani della commissione. Colpisce il silenzio in commissione del consigliere Marina Bizzotto, che non ha ritenuto di condividere il suo punto di vista in quella sede ma di esternarlo pubblicamente il giorno dopo. Il tentativo di trasformare una ricognizione sullo stato di salute delle scuole della città, premessa di ogni valutazione sul futuro di Bassano, in un passo falso della maggioranza èun’interpretazione originale che non rende giustizia al lavoro di tanti. Colpisce, inoltre, che un gruppo che si dichiara parte di questa maggioranza assuma una posizione che nulla ha a che fare con la dialettica tipica di chi appartiene alla stessa squadra, e possa strumentalizzare un argomento delicato per avviare un distinguo dalla coalizione di governo della città. Nonostante questo – conclude Scotton – continueremo a lavorare con spirito propositivo per costruire una pianificazione condivisa dei servizi scolastici per la nostra città”.