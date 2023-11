Cerva bloccata in una centrale elettrica salvata dai pompieri (FOTO)

Avventura a lieto fine per una cerva rimasta bloccata presso la centrale elettrica di Ca’ Barzizza a Bassano del Grappa, che è riuscita a riguadagnare il greto del fiume Brenta. L’allarme, martedì mattina, alle 8:30, quando la cerva è rimasta bloccata nei pressi dello sbarramento. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento e con i sommozzatori da Vicenza e la polizia provinciale, hanno osservato l’esemplare per capire come intervenire, quando l’animale è scivolato mentre camminava sullo sfioro dell’opera idraulica per oltre 10 metri. La cerva arrivata in fondo incolume si è rialzata per fare un salto di circa sei metri, riuscendo così a riguadagnare il greto del Brenta per poi scomparire a grandi salti alla vista degli osservatori.