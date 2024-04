VENETO – Camion rimorchio finisce rovesciato: strada bloccata (FOTO)

Stamattina poco prima delle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 516 strada dei Vivai all’altezza dell’uscita di Sant’ Angelo di Piove di Sacco per un camion a rimorchio finito rovesciato, sotto il piano stradale. Illeso l’autista. I pompieri accorsi da Piove di Sacco e Padova, hanno messo in sicurezza il mezzo e predisposto le operazioni per il successivo recupero da parte del soccorso stradale del mezzo pesante e del rimorchio. La circolazione lungo la strada dei Vivai in direzione Chioggia è rimasta interrotta durante le operazioni di recupero. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico.