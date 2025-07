Bassano – Riapre al pubblico la Torre Civica, il monumento simbolo della storia medievale della città

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Da sabato 5 luglio 2025 a domenica 26 ottobre 2025 riapre al pubblico la Torre Civica di Bassano del Grappa che con i suoi oltre 40 metri di altezza, svetta nel cuore del centro storico per regalare un’impareggiabile vista panoramica sull’intera città.

Attestata fin dal 1349 ma, secondo la tradizione, fondata da Ezzelino da Romano intorno alla metà del ‘200, a scopi difensivi e militari, la Torre svolse in realtà una funzione prevalentemente civile: il suono delle sue campane regolava ogni aspetto della vita pubblica, dal mercato al cambio dei turni di guardia, oltre a segnalare pericoli improvvisi (calamità, assalti). Nel Settecento la Torre fu dotata del caratteristico orologio, mentre le merlature apicali, che le donano un profilo così legato all’immaginario medievale, risalgono invece ad un restauro della prima metà dell’Ottocento.

La Torre Civica di Bassano del Grappa è visitabile sabato, domenica e festivi dalle 15:00 alle 19:00, da sabato 5 luglio a domenica 26 ottobre. La biglietteria chiude alle ore 18:30. Scopri tutte le tariffe e riduzioni sul sito www.museibassano.it

Inoltre, per celebrarne la riapertura e in occasione di “Bassano sotto le stelle”, mercoledì 9, 16 e 23 luglio 2025 la Torre Civica sarà straordinariamente aperta al pubblico dalle ore 19:00 alle ore 23:00, con ultimo accesso alle ore 22:30. L’ingresso è gratuito per i residenti di Bassano del Grappa e a tariffa ridotta di 4€ per tutti gli altri visitatori.

Per maggiori informazioni:

www.museibassano.it

→biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it

→ T. +39 0424 519901