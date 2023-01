BASSANO: Le minoranze contro il Sindaco Pavan

All’indomani dei risultati dell’elezione del nuovo Presidente della Provincia, Andrea Nardin, le minoranze di Bassano del Grappa sferrano l’attacco al sindaco, Elena Pavan, colpevole – a loro dire – di non avere più i numeri per governare. Di seguito la dichiarazione del Centrosinistra:

“I risultati delle elezioni del presidente della provincia di Vicenza fotografano per il seggio di

Bassano del Grappa un “unicum” a livello provinciale con una spaccatura netta all’interno della

maggioranza e certificano che la Sindaca Pavan non ha più una maggioranza in consiglio comunale.

Votando con coscienza e liberamente 5 consiglieri di maggioranza non hanno seguito le indicazioni

ufficiali della propria Sindaca dando la preferenza a Nardin anziché a Ferronato.

La realtà di questo risultato evidenzia come questa amministrazione non abbia più seguito non

solo tra i cittadini bassanesi ma nemmeno nei propri consiglieri di maggioranza.

Come consiglieri di minoranza salutiamo con un grande “finalmente” questa presa di coscienza da

parte di alcuni consiglieri di maggioranza che hanno così dato un primo segnale, seppur tardivo, a

questa amministrazione distante dalle necessità della comunità e impantanata in tutte le azioni

amministrative che avrebbero dovuto caratterizzare questi anni.

Mancano 15 mesi alla fine di questa amministrazione. 15 mesi nei quali l’amministrazione Pavan

potrebbe mettere a “segno” alcune decisioni impattanti in maniera negativa per il futuro di

Bassano: ad esempio il Genius Center, l’area San Lazzaro, la privatizzazione dell’ISAAC.

Noi siamo convinti che come per tutti i proclami di questi primi tre anni e mezzo di

amministrazione anche questi rimarranno proclami e non si concretizzerà nulla.

E’ un rischio però che non possiamo correre: che la Sindaca Pavan quindi prenda atto che non ha

più una maggioranza e ne tragga le dovute conseguenze oppure, per il bene di Bassano, i

consiglieri di maggioranza “pensanti” sappiano che noi siamo pronti anche domani mattina a fare

quanto necessario per concludere subito l’esperienza di questa amministrazione e ridare a

Bassano un futuro positivo.

Con l’occasione auguriamo buon lavoro al neo presidente della provincia, Andrea Nardin.”



I consiglieri

Angelo Vernillo, Riccardo Poletto, Anna Taras (Bassano Passione Comune) Roberto Campagnolo,

Giovanni Cunico (Gruppo Misto), Paola Bertoncello, Chiara Campana (Partito Democratico), Erica

Fontana (Bassano per Tutti).