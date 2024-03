Città di Bassano protagonista del progetto Flamingo

Grazie a un nuovo accordo di partenariato approvato dall’Amministrazione comunale, anche la Città di Bassano del Grappa sarà tra i protagonisti del progetto Flamingo, uno spettacolo che vedrà persone con disabilità intellettiva partecipare attivamente sia nella fase creativa che in quella performativa.

L’intesa è stata raggiunta con l’associazione culturale Zebra Ets di San Giovanni Lupatoto (VR), ente capofila del partenariato che coinvolge associazioni da ogni parte d’Italia, e vede il Comune di Bassano del Grappa impegnarsi ad ospitare una residenza collettiva per il Collettivo Elevator Bunker di Cerea (VR), del quale fanno parte gli autori e attori con disabilità, oltre a due repliche di Flamingo nell’ambito del Festival BMotion 2025, con una diffusione attraverso i propri canali di comunicazione.

Esprime soddisfazione il Sindaco, Elena Pavan: “Siamo felici e orgogliosi di poter contribuire, come unico Comune ed ente pubblico di un partenariato nazionale, a promuovere l’accessibilità e la professionalizzazione di artiste e artisti con disabilità cognitiva nel mondo dello spettacolo dal vivo. Perché siamo convinti che queste persone non vadano soltanto tutelate, ma anche valorizzate nelle loro enormi potenzialità attraverso occasioni come questa. A Bassano del Grappa e nel calendario di Operaestate le attrici e gli attori coinvolti nello spettacolo Flamingo troveranno un ambiente stimolante per ideare, praticare e recitare di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni. Li aspettiamo a braccia aperte”.