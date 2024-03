Maltrattava la nonna: allontanato da casa con obbligo di distanza e braccialetto elettronico

Nel corso del pomeriggio del 6 marzo, i Carabinieri della Stazione di Bassano

del Grappa hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura

cautelare dell’“allontanamento dalla casa familiare, con l’obbligo di mantenersi a distanza

non inferiore a 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa e contestuale

applicazione del braccialetto elettronico”, emessa dal Giudice per le Indagini

Preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale Procura, a carico di un

uomo residente a Bassano del Grappa, ritenuto responsabile di maltrattamenti

in danno della nonna convivente.

Il provvedimento scaturisce dalle dichiarazioni fornite alla fine del mese di gennaio

2024, presso la Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa da un altro parente

dell’anziana donna; dichiarazioni che hanno consentito ai carabinieri di svolgere

immediati accertamenti sotto la direzione della Procura della Repubblica.

Dalle indagini è emerso che l’anziana, da diversi anni, era vittima di atteggiamenti

aggressivi da parte del nipote, con frequenti richieste di denaro e senza fare accesso

al pronto soccorso nonostante le lesioni subite. E’ emerso anche che, nel tempo,

l’anziana è stata costretta a mutare le normali condotte di vita quotidiana, vivendo

in condizione di prostrazione per le violenze fisiche e psicologiche subite.