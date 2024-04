Giornata Mondiale del Libro: i commercianti diventano bibliotecari per un giorno

I commercianti diventano bibliotecari per un giorno: succede oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Libro che si celebra il 23 aprile.

Già da qualche anno la Rete Biblioteche Vicentine, che coinvolge 92 comuni e di cui la Provincia di Vicenza è capofila, promuove l’iniziativa “Bibliotecario per un giorno”, che consiste nel proporre a figure riconosciute della comunità di vestire i panni del bibliotecario nella biblioteca del proprio comune.

Dietro al bancone si sono già seduti sindaci, assessori, presidenti delle Pro Loco e presidenti delle società di calcio. Quest’anno è la volta dei commercianti, grazie al coinvolgimento di Confesercenti e Ascom Confcommercio.

A loro il compito di consegnare libri, ritirare quelli già letti, sistemare gli scaffali, promuovere iniziative organizzate dalla biblioteca e, perché no, dare anche qualche consiglio di lettura. Con l’aiuto e il supporto, naturalmente, dei bibliotecari veri.

“I negozi dei nostri comuni, in particolare nei paesi più piccoli, sono presidi di comunità -spiega il consigliere provinciale con delega alla Rete Biblioteche Vicentine- sono luoghi in cui ci si incontra e si scambiano due chiacchiere. Questo aspetto li accomuna alle biblioteche, che non offrono solo libri, ma anche attività, letture animate, convegni di approfondimento, laboratori per bambini. L’augurio è che da questo “scambio” di ruolo possano nascere collaborazioni tra le biblioteche e i commercianti.”

Sarà divertente, domani, entrare in biblioteca e trovare la fornaia, il macellaio, la parrucchiera o la faccia amica di chi siamo abituati ad incontrare in tutt’altro contesto. E sarà altrettanto arricchente per i commercianti conoscere un ambiente stimolante come la biblioteca, dove potranno anche trovare informazioni e documenti utili alle loro attività.

Due mondi che si incontrano per scoprirsi complementari nel compito di tenere vivi i nostri territori.

_________________________