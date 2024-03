Blitz interforze a Bassano: 83 persone segnalate

Nel corso della giornata di ieri, è stato attuato un mirato servizio interforze per la prevenzione ed il contrasto della criminalità diffusa nel comune di Bassano del Grappa. Alle attività hanno concorso gli operatori della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Bassano, il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, i Carabinieri e la Polizia Locale. Sono state in particolar modo monitorate alcune zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti da parte dei residenti. Si tratta di un ulteriore sviluppo della strategia di controlli a tappeto condivisa in occasione di specifiche riunioni in Prefettura, ed attuata con il concorso di tutte le Forze di Polizia presenti in provincia.

Alla fine son state controllate 83 persone, di cui 35 stranieri e 7 con precedenti penali o di Polizia, controllati 10 veicoli e 10 esercizi pubblici.

“La sinergia espressa da questi controlli straordinari – previamente condivisi in sede di Prefettura e poi attuati con il concorso di tutte le Forze dell’Ordine – costituisce un chiaro segnale di vicinanza al cittadino da parte dell’intero apparato preposto al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia. La funzione non è solo quella di contrastare fenomeni criminali o situazioni sospette ma anche quella di contribuire a rassicurare la cittadinanza, aumentando i livelli di sicurezza percepita”, questo il commento del Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio.