Bassano – La mostra “Brassaï. L’occhio di Parigi” continua fino al 4 maggio

A seguito del grande successo di pubblico e critica, il Comune e i Musei Civici di Bassano del Grappa sono lieti di annunciare la proroga della mostra Brassaï. L’occhio di Parigi fino al 4 maggio 2025.

La mostra, a cura di Philippe Ribeyrolles e Barbara Guidi, ripercorre l’opera del fotografo ungherese, naturalizzato parigino, che ha saputo catturare l’anima più vivace e autentica della capitale francese della prima metà del Novecento. Il pubblico avrà quindi ulteriori due settimane di tempo per scoprire la Parigi di Brassaï attraverso le immagini iconiche dei luoghi simbolo e dei protagonisti di quegli anni leggendari: scrittori, artisti, musicisti, personaggi del mondo della moda e dello spettacolo, ma anche le persone più umili, come i venditori ambulanti e i lavoratori de Les Halles, riuniti in un ritratto corale di poetica bellezza.

Aperta al Museo Civico di Bassano del Grappa dal 16 novembre 2024, Brassaï. L’occhio di Parigi ha accolto ad oggi 26.121 visitatori e sono 1.639 i partecipanti alle attività didattiche proposte a corollario della mostra, come le visite guidate per gruppi organizzati e per gruppi spontanei e i cinque appuntamenti del workshop di fotografia sulla camera oscura, andati immediatamente sold out.

Di grande successo anche l’evento di finissage “Rencontre. La musica incontra Brassaï”,che ha permesso al pubblico di immergersi nelle suggestive atmosfere della Parigi degli anni Trenta grazie ad una visita serale alla mostra accompagnata dalla performance musicale di Massimiliano Sartori, Enzo Moretto, Dave Kelbie e Carlo Stupiggia ispirata all’opera fotografica di Brassaï e alla musica di Django Reinhardt.

Il successo dell’esposizione bassanese si è accompagnato inoltre a numerose recensioni positive su quotidiani e riviste di settore, come Sky Arte, Artribune, Exibart, Finestre sull’arte, Arte Magazine, Itinerari nell’arte, arte.it, e a commenti entusiasti da parte del pubblico sia italiano che internazionale.

“Brassaï. L’occhio di Parigi”è visitabile tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 19.00, chiusa il martedì e il giorno di Pasqua