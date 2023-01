BASSANO: Il sindaco replica al Centrosinistra

Il sindaco di Bassano, Elena Pavan interviene e non le manda a dire al Centrosinistra sulle Provinciali:

“La campagna elettorale permanente dell’opposizione riesce a trasformare una vicenda tutta interna al centrodestra in una vittoria del partito democratico, che come tutti sanno, è in profonda crisi di identità oltre che di consenso. Lo stesso partito che molti anni fa eliminó le Province con il ministro Del Rio. Adesso forse hanno cambiato idea e si dimenticano che grazie a quella legge sbagliata il territorio ha dovuto adattarsi ad un Ente che non ha mai smesso di funzionare. Dicono tutto e il contrario di tutto con un’imbarazzante leggerezza – dichiara il Sindaco di Bassano, Elena Pavan, a margine delle dichiarazioni di oggi del Centrosinistra sulla sua presunta perdita della maggioranza.

“Quello che i colleghi della minoranza dimenticano di dire è che sia Nicola Ferronato che il nuovo Presidente, Andrea Nardin, si sono sempre dichiarato di Centrodestra e che la sinistra, o una parte di essa, si è accodata ad uno dei due. Intestarsi questa vittoria è ridicolo. Premesso tutto questo” – continua Pavan – “l’opposizione può stare serena perché la maggioranza è ben solida e sta pensando a governare, considerato che da noi il pensiero unico, come dimostrato dalle Provinciali non esiste. Serviva questa scusa per ridare senso alla presenza in aula del PD, ma, francamente” – conclude il Sindaco di Bassano del Grappa – “questo tipo di azioni sono tanto fuori luogo quanto inefficaci. Un’altra occasione persa a favore del provincialismo politico di certi consiglieri”