BASSANO – Il centro storico passerà alle luce led

L’Amministrazione comunale ha approvato un nuovo progetto per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in centro storico.

Si tratta di un intervento di “relamping” sulle lanterne esistenti, per la sola parte illuminante, che manterrà intatti i caratteri distintivi di arredo urbano. Gli attuali corpi illuminanti obsoleti, alimentati con lampade a vapori di sodio ad alta pressione, verranno sostituiti con nuovi apparati costituiti da reattore, attacco e lampada a led, ad alta efficienza.

Il nuovo sistema garantirà un risparmio di circa il 40% dei consumi di energia elettrica, con un assorbimento di potenza massimo di 60 watt rispetto ai livelli attuali, compresi tra i 100 e i 150 watt. Le nuove lampade diventeranno anche più sicure, attraverso una nuova protezione dell’involucro, e offriranno una migliore distribuzione della luce grazie a una nuova ottica asimmetrica.

I lavori di arredo urbano, per un costo complessivo di 53.793,48 euro, interesseranno 90 lampade in via e vicolo Jacopo da Ponte, via Barbieri, via Vendramini, via della Torre, via Museo, via Roma, via Matteotti e via Marinali.

“Con questo intervento – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – riusciremo combinare tradizione e innovazione, preservando interamente l’aspetto estetico delle storiche lampade che illuminano il nostro centro, ma con una migliore resa in termini di efficienza energetica, che porterà ad un risparmio di consumi e costi. Continua così il nostro lavoro, paziente e costante, per consegnare alle nuove generazioni un patrimonio comunale ben conservato, funzionale ed economicamente sostenibile, attraverso grandi e piccoli interventi che, messi insieme e in prospettiva, lasceranno un segno tangibile nei bilanci futuri”.