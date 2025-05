Bassano – Domani il TEDx, gli speaker a Villa Ca’ Sette

Sabato 10 maggio 2025, Bassano del Grappa ospiterà la seconda edizione di TEDxBassanodelGrappa, intitolata “MATCH POINT – Gioca la tua partita”. L’evento si terrà presso Villa Ca’ Sette, in Via Cunizza da Romano 4, dalle ore 11:30 alle 15:30, con accoglienza a partire dalle 11:00 .

Il tema: “MATCH POINT – Gioca la tua partita”

Il tema scelto per l’edizione 2025 invita a riflettere sui momenti decisivi della vita, quei “match point” in cui una scelta può determinare il successo o il fallimento. È un invito a prendere in mano la propria partita, affrontando le sfide con determinazione e consapevolezza.

Gli speaker

L’evento vedrà la partecipazione di otto relatori provenienti da ambiti diversi:

Giulia Tonello : agronoma e imprenditrice agro-meccanica, ha trasformato la passione di famiglia in una carriera innovativa .

: agronoma e imprenditrice agro-meccanica, ha trasformato la passione di famiglia in una carriera innovativa . Andrea Rapisarda : fisico teorico di fama internazionale, specializzato nello studio dei sistemi complessi e della meccanica statistica.

: fisico teorico di fama internazionale, specializzato nello studio dei sistemi complessi e della meccanica statistica. Asja Zenere : sciatrice professionista originaria di Bassano del Grappa, rappresenta la tenacia e la disciplina nello sport.

: sciatrice professionista originaria di Bassano del Grappa, rappresenta la tenacia e la disciplina nello sport. Armando Donazzan : imprenditore che ha trasformato l’azienda di famiglia in Orange1 Holding, un gruppo internazionale nel settore dei motori elettrici.

: imprenditore che ha trasformato l’azienda di famiglia in Orange1 Holding, un gruppo internazionale nel settore dei motori elettrici. Claudio Giambene : giornalista e conduttore televisivo, ha iniziato la sua carriera con stage presso Sky TG24 e Tgcom .

: giornalista e conduttore televisivo, ha iniziato la sua carriera con stage presso Sky TG24 e Tgcom . Christopher Castellini : illusionista affetto da una patologia neurodegenerativa, porta in scena spettacoli in cui la vera magia è la forza interiore.

: illusionista affetto da una patologia neurodegenerativa, porta in scena spettacoli in cui la vera magia è la forza interiore. Edda Zonta : restauratrice di beni culturali con oltre vent’anni di esperienza, ha collaborato con importanti istituzioni come il Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno.

: restauratrice di beni culturali con oltre vent’anni di esperienza, ha collaborato con importanti istituzioni come il Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. Johnny Mastrocinque (Mastafive): figura di riferimento nella scena hip hop italiana, noto per la sua abilità nel mixare suoni e culture diverse.

Biglietti e informazioni

I biglietti per l’evento sono disponibili al prezzo di 40 euro e includono posto a sedere, accoglienza, gadget e light lunch. È possibile acquistare i biglietti tramite la piattaforma Eventora Eventora.Eventora

Per ulteriori dettagli sull'evento e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di TEDxBassanodelGrappa TEDx Bassano del Grappa o seguire la pagina Facebook

Un’occasione unica per lasciarsi ispirare e riflettere sui momenti chiave della propria vita.