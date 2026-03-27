Bassano del Grappa, giovane promessa del basket in attesa di trapianto: raccolta fondi per “ridargli una vita normale”

Una comunità che si mobilita per uno dei suoi ragazzi. A Bassano del Grappa è partita una raccolta fondi per sostenere Destiny Agbamu, 22 anni, giovane promessa del basket costretto a fermare la propria carriera a causa di una grave malattia (ecco il link: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-destiny-agbamu)

L’iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma GoFundMe da Massimo Sorrentino, procuratore del giocatore insieme a Riccardo Sbezzi, con un obiettivo chiaro: aiutare Destiny ad affrontare un momento estremamente difficile e dargli la possibilità di tornare, un giorno, a una vita normale.

Arrivato a Bassano all’età di dodici anni, Destiny aveva costruito passo dopo passo il suo percorso nel mondo della pallacanestro, arrivando a giocare a livello professionistico tra Cremona e Orzinuovi. Per lui si stavano aprendo anche le porte degli Stati Uniti, con una borsa di studio già pronta per un college americano. Poi, però, la svolta improvvisa.

Una grave insufficienza renale lo ha costretto a interrompere tutto. Oggi il giovane atleta è sottoposto a emodialisi tre volte alla settimana ed è in attesa di un trapianto.

Nel messaggio pubblicato sulla piattaforma di raccolta fondi, i promotori raccontano la sua storia sottolineando come Destiny sia sempre stato un ragazzo solare, generoso e un grande compagno di squadra, capace di affrontare questa prova con forza e dignità. Viene descritto come un esempio per chi gli sta vicino, nonostante le difficoltà quotidiane legate alle cure.

Proprio a causa della malattia, il 22enne non riesce più a lavorare con continuità e ha dovuto rinunciare al basket, che rappresentava non solo una passione ma anche un progetto di vita. Da qui la necessità di un aiuto concreto.

Il sogno di Destiny, spiegano i promotori, è semplice ma potente: tornare a giocare. Quello di chi lo sostiene è ancora più grande: vederlo riprendere in mano la sua vita. E, come scrivono, se quel giorno arriverà, tutti saranno pronti a sostenerlo dagli spalti.

La raccolta fondi ha già raggiunto quota 5.800 euro, segno di una solidarietà che continua a crescere. Un gesto collettivo per dare a un giovane atleta la possibilità di guardare di nuovo al futuro con speranza.