BASSANO – Carabinieri sventano suicidio, 72enne al pronto soccorso

Attimi di paura, ma alla fine tutto sembrerebbe essersi concluso per il meglio. Nella serata di ieri, l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia dei carabinieri di Bassano del Grappa ha ricevuto una telefonata da una parte di donna che, in pieno stato di agitazione, ha riferito al militare che poco prima l’anziano padre le aveva inviato un messaggio preavvisando di volersi suicidare mediante l’assunzione di una dose massiccia di farmaci.

Poche e confuse informazioni sono bastate all’operatore che, durante conversazione telefonica con la segnalante, ha dato intanto precise istruzioni alla pattuglia della Sezione Radiomobile del N.O.R. che in pochissimi minuti ha raggiunto l’abitazione dell’uomo, un cittadino italiano 72enne.

Senza alcuna esitazione i militari, trovandosi davanti la porta chiusa a chiave e non ricevendo alcuna risposta dall’interno, hanno recuperato una scala a pioli dalla vicina legnaia e saliti sulla terrazza del primo piano entravano all’interno dell’abitazione, forzando una finestra.

L’anziano era seduto su una poltrona già in stato confusionale. Ai suoi piedi, quello che rimaneva del pericoloso cocktail di alcool e farmaci. Contestualmente, è giunta sul posto l’ambulanza del Suem che lo trasportava, in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita all’ospedale di Bassano del Grappa, per le cure del caso.