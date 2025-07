Bassano – Arriva lo Sportello di Assistenza Legale: consulenze e tariffe vantaggiose

Al via il nuovo Sportello di Assistenza Legale. L’Assessore Francesca Busa:

“Consulenze a tariffe vantaggiose per una città più inclusiva e solidale”

Il Comune di Bassano del Grappa, attraverso il Centro per le Relazioni e le Famiglie, ha attivato lo Sportello di Assistenza Legale, nuovo servizio a supporto dei cittadini grazie alla collaborazione con un gruppo di avvocati civilisti e penalisti che applicheranno una riduzione del 20% sul costo medio delle loro prestazioni professionali.

L’iniziativa dell’Assessorato alla Famiglia, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza, nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi legali a singoli, coppie e famiglie che si trovano in situazioni di fragilità o difficoltà relazionale, personale o familiare, offrendo un supporto concreto e qualificato in ambito civile e penale.

“Con questa convenzione vogliamo dare una risposta reale ai bisogni legali delle famiglie – spiega Francesca Busa, Assessore alle Politiche Sociali – soprattutto in un periodo in cui molte persone rinunciano a far valere i propri diritti per ragioni economiche. La collaborazione con professionisti del territorio che condividono questo spirito di servizio rappresenta un passo importante per una città più solidale e vicina ai suoi cittadini”.

L’elenco degli avvocati civilisti e penalisti aderenti sarà consultabile presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie: i professionisti coinvolti hanno sottoscritto un impegno formale a garantire la riduzione tariffaria e ad offrire la massima professionalità nel rispetto delle esigenze dei cittadini.

Questa nuova collaborazione è stata preceduta da un incontro rivolto a tutti i professionisti dell’elenco al fine di illustrare il progetto che caratterizza il Centro per le Relazioni e le Famiglie e la sua mission.

Il servizio di assistenza legale è rivolto a tutti i cittadini residenti nell’ATS VEN 03 Bassano del Grappa – Asiago: Asiago, Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta.

Per informazioni rimane a disposizione l’ufficio del Centro per le Relazioni e le Famiglie, in Viale Asiago, 22/C, Bassano del Grappa (VI) ai seguenti contatti: crf@comune.bassano.vi.it / 3346059521.