Bassano – Aggredisce, rapina e ferisce una 21enne che aspetta il fidanzato: arrestato 34enne straniero

Durante la notte appena trascorsa, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne colombiano, domiciliato nella città del Grappa, con l’accusa di rapina e lesioni personali.

L’allarme è scattato poco dopo le 22:30 di ieri, quando una giovane di 21 anni di Solagna è stata aggredita in via Scalabrini mentre attendeva il fidanzato all’uscita dal lavoro. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo l’ha sorpresa alle spalle, bloccandole la strada e intimandole con tono minaccioso di consegnargli il denaro. La ragazza, spaventata, ha mostrato il proprio iPhone 12, di cui l’aggressore si è subito impossessato. Non pago, ha continuato ad aggredirla, strattonandola e facendola sbattere contro una rete metallica, prima di darsi alla fuga quando la giovane ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione dei passanti.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati dal fidanzato della vittima, ha permesso di rintracciare l’aggressore nei pressi del Ponte della Vittoria. L’uomo è stato bloccato mentre aveva ancora con sé il telefono appena rubato ed è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

La giovane, visibilmente scossa, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dove le sono state riscontrate lievi lesioni con una prognosi di tre giorni. Il telefono le è stato restituito in sede di denuncia-querela.

Il 34enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Vicenza, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Dueville. Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Vicenza, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, presso la Stazione dei Carabinieri di Bassano del Grappa.