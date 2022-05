BASI AMERICANE: COME ACCEDERE ALLE GARE, OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE VICENTINE

Servizio di Elisa Santucci

Annunciati nei prossimi quattro anni investimenti dai 400 ai 500 milioni di dollari tra Vicenza ed Aviano per l’edilizia abitativa e amministrativa

Link, numeri di telefono, email, nomi e cognomi dei referenti. E’ stato un incontro molto operativo il primo “Vendors’ Day – I militari americani incontrano le imprese” andato in scena questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino tra gli operatori delle categorie economiche e degli ordini professionali e i rappresentanti della Caserma Ederle che curano le forniture delle basi di Vicenza, Aviano e Camp Darby.

Il Vendors’ Day è stato aperto dall’assessore Silvio Giovine, promotore dell’iniziativa, dall’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, dal comandante della 414ma Brigata Supporto Contratti dell’esercito USA colonnello Frankie Cruz e dal console americano per gli affari politici ed economici a Milano Zoja Bazarnic.

“Quest’iniziativa che promuoviamo per la prima volta in Comune – ha commentato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – punta a far conoscere alle nostre imprese come accedere alle gare d’appalto per le forniture alle basi americane, a partire dall’iscrizione al portale SAM.gov. Ci è sembrato importante sostenerla come servizio molto concreto al settore produttivo e stimolo alla crescita economica del territorio, tenuto conto, peraltro, che sono ben 16 mila i cittadini statunitensi civili e militari che vivono in città. La sala piena di operatori che hanno risposto al nostro invito dimostra che abbiamo colto nel segno”.

“Con questo incontro – ha detto l’assessore Elena Donazzan – l’amministrazione comunale ha guardato all’identità di Vicenza, capoluogo di un tessuto produttivo straordinario, capace di parlare un linguaggio internazionale, e al tempo stesso sede di una comunità americana che qui vive ed opera da decenni. Merito dell’assessore alle attività produttive Silvio Giovine è aver voluto rafforzare la relazione tra queste due realtà come opportunità per costruire benessere, anche e soprattutto in un momento così delicato e di oggettiva difficoltà. Un’intuizione lungimirante che ora va messa a fattore comune”.

“Gli eventi come quello odierno – ha dichiarato il comandante Frankie Cruz – ci offrono l’opportunità di conoscere potenziali nuovi fornitori e appaltatori e possono permetterci di trovare forniture e servizi per soddisfare i nostri requisiti essenziali. Inoltre l’evento è ottimo per gli operatori interessati a fare affari con il governo federale, perché offre l’opportunità di aprire un canale di comunicazione”.

“L’incontro di oggi – ha concluso la rappresentante del consolato Zoja Bazarnic – è un esempio tangibile sia dell’operosità di tutti gli imprenditori vicentini sia delle efficaci sinergie tra le istituzioni E ancor di più questo evento è frutto dell’amicizia e dei valori condivisi che legano questa città e i suoi cittadini agli Stati Uniti”.

L’incontro operativo è stato quindi introdotto dal maggiore Matthew Kindig che ha annunciato che le forze armate statunitensi spenderanno nei prossimi quattro anni tra i 400 e i 500 milioni di dollari a Vicenza e ad Aviano, principalmente per progetti di edilizia abitativa militare e costruzione di edifici amministrativi.

I funzionari americani hanno quindi illustrato alla cinquantina di operatori presenti gli enti istituzionali statunitensi attivi nella gestione del settore delle gare d’appalto per forniture di opere e servizio a supporto dei comandi militari assegnati alle sedi di Vicenza, Aviano e Camp Darby. Sono state quindi presentate nel dettaglio le attività contrattuali in essere e dove reperire le informazioni sui nuovi bandi, fornendo nello specifico assistenza per le procedure di registrazione a SAM.gov, il portale a cui è necessario iscriversi per partecipare alle gare se la propria sede legale della propria impresa non è negli Usa.