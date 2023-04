Bambino di 11 anni rischia di soffocare con un’alga del sushi: la mamma lo salva con manovra imparata ad un corso in spiaggia

Una mamma del vicentino ha salvato il proprio figlio di 11 anni che stava mangiando sushi e rischiava di soffocare dopo aver ingerito un’alga che avvolge il sushi. Lo ha fatto praticando la manovra di Heimlich che aveva imparato ad un corso organizzato dall’Ulss 4 al Villaggio al mare Marzotto di Jesolo nel 2018. Queste lezioni vengono tenute regolarmente e gratuitamente nelle località balneari del Veneto.

Il fatto è stato reso noto oggi dalla stessa unità sanitaria, che ha diffuso il testo della lettera di ringraziamento inviata dalla signora.

“Ho appena messo in pratica la manovra di Heimlich con mio figlio ed ha funzionato. Gli si era incastrata un’alga che avvolge il sushi, ho ancora le gambe che non reggono” ha scritto la mamma vicentina.

La donna ha poi raccontato i dettagli dell’accaduto, spiegando che venerdì 7 aprile si trovava in un ristorante giapponese quando il figlio ha improvvisamente smesso di respirare dopo aver ingoiato del sushi. A quel punto non ha esitato a mettere in pratica la manovra di Heimlich: “Al secondo o terzo colpo ho sentito mio figlio sputare – ha raccontato – solo allora ho avuto il coraggio di guardarlo in faccia e ho visto uscire il boccone. Mi sono assicurata che stesse bene e subito dopo mi sono seduta nella sedia senza più sentire le gambe. Mi veniva da piangere non so se dallo spavento o dalla felicità per esserci riuscita”. (ANSA).