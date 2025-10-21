Bach e il Suono dell’Infinito: incontri per comprendere la Messa in Si minore

​

A Vicenza si sta celebrando la XXV^ edizione del Progetto Bach, un’iniziativa di raro studio e ascolto delle grandi composizioni bachiane sorta nel 2000 con uno straordinario musicista e docente quale fu Michael Radulescu e proseguita dalla sua allieva Margherita Dalla Vecchia. Per questo “giubileo in musica” verrà affrontata una delle pagine più significative, la monumentale Messa in si minore BWV 232di J.S. Bach che verrà eseguita nei giorni sabato 25 e domenica 26 ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza.

E per prepararsi all’ascolto e alla comprensione della Messa in si minore di Bach, l’Associazione Mousikè propone una serie di incontri che interesseranno la città e la provincia di Vicenza: un percorso trasversale di approfondimento e guida all’ascolto, condotto da esperti di diverse discipline.

In particolare Mercoledì 22 ottobre, alle ore 18.30 nell’Oratorio di San Filippo Neri – laddove è nato e maturato questo progetto – il vescovo di Vicenza don Giuliano Brugnotto sarà in dialogo con il m° Isolde Kittel Zerer, già kantor del distretto di Rantzau-Münsterdorf (Germania del Nord), impegnata nel ruolo di continuista nell’ensemble Il Teatro Armonico diretto da Margherita Dalla Vecchia. Il tema di questo incontro è di alto spessore: Un Credo in comune: la Messa in si minore di Bach,tema scelto dal vescovo Brugnotto anche perché quest’anno ricorrono i 1600 anni dal Concilio di Nicea e proprio la straordinaria pagina del Symbolum Nicenum di questa messa bachiana, composto negli ultimi anni di vita del sommo compositore tedesco, rappresenta un trattato di teologia in musica.

Don Giuliano Brugnotto è vescovo di Vicenza dal dicembre del 2022. Ha frequentato il Seminario minore e maggiore di Treviso ed è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990. Ha conseguito il Dottorato presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana di Roma (1996). Ha svolto numerosi incarichi nella diocesi di Treviso, membro della Commissione presbiterale regionale del Triveneto (2007-2013) e della Commissione presbiterale italiana (2008-2013). Dal 2003 docente presso la Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia, anche con l’incarico di preside (2014-2019), e presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Membro di redazione delle riviste Quaderni di diritto ecclesiale ed Ephemerides Iuris Canonici, fa parte del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico e della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Isolde Kittel-Zerer ha studiato musica sacra a Stoccarda e Monaco di Baviera, completando infine gli studi d’organo a Vienna con Michael Radulescu. E’stata premiata ai concorsi organistici di Bruges (1985) e Innsbruck (1986); i suoi concerti l’hanno portata in molti paesi europei, così come in Cina e Giappone. È un’organista e clavicembalista molto attiva, sia come solista che in ensemble; dirige il coro da camera “Fontana d’Israel” (concerti in Germania, Austria, Francia e Svezia), che esegue principalmente opere a cappella dei secoli XVI, XVII, XVIII e XX, con particolare attenzione all'”Israelsbrünnlein” (La piccola fontana d’Israele) di Schein. Insegna basso continuo, clavicembalo e musica da camera con prassi esecutiva storica presso l’Università di Musica e Teatro di Amburgo; già kantor del distretto di Rantzau-Münsterdorf (Germania del Nord) è da sempre impegnata nei ruoli di musicista di chiesa sia come direttrice che organista.

Info al 3201424747, www.progettobach.it.

Mercoledì 22 ottobre, ore 18.30

Oratorio di San Filippo Neri, Vicenza

“Un Credo in comune: la Messa in si minore di Bach”

In dialogo mons. Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, con il m° Isolde Kittel Zerer,

già kantor del distretto di Rantzau-Münsterdorf (Germania del Nord). In collaborazione con la Diocesi di Vicenza

Info al 3201424747, associazione.mousike@alice.it, biglietteria online su VivaTicket “messa in si minore BWV 232” per i concerti del 26 e 26 ottobre.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/messa-in-si-minore-bwv-232/274688

