Azienda veneta licenzia tutti i dipendenti: intelligenza artificiale al posto dei lavoratori

Intelligenza artificiale al posto dei lavoratori: azienda fintech chiude la sede di Marghera e licenzia 37 dipendenti

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale arriva anche nel mondo del lavoro e colpisce una realtà tecnologica del Veneziano. La società InvestCloud Italy, con sede a Marghera, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 37 dipendenti, legata alla chiusura dell’unica sede italiana dell’azienda.

La decisione è stata comunicata a Federmeccanica, alle organizzazioni sindacali e a Confindustria Veneto Est, come riportato anche dal quotidiano locale La Nuova di Venezia e Mestre. L’azienda opera nel settore della tecnologia finanziaria (fintech) ed è parte di un gruppo statunitense che negli ultimi mesi ha avviato una profonda riorganizzazione.

Secondo quanto spiegato nella comunicazione inviata alle parti sociali, la scelta deriva da un cambio di modello organizzativo e tecnologico del gruppo, che punta sempre più su piattaforme integrate basate sull’intelligenza artificiale. Il nuovo assetto, viene spiegato nella lettera, non prevede più il mantenimento di strutture locali autonome come quella veneziana.

I 37 licenziamenti rientrano infatti in un processo di trasformazione aziendale iniziato circa 18 mesi fa, con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma tecnologica globale più centralizzata. L’azienda sostiene che l’attuale configurazione del business, costruita nel tempo su un modello distribuito in vari Paesi e con soluzioni adattate ai singoli mercati locali, non sia più compatibile con la nuova strategia basata sull’intelligenza artificiale.

La decisione apre ora un confronto con i lavoratori e i sindacati. Nei prossimi giorni è prevista un’assemblea dei dipendenti per valutare le possibili iniziative e gli strumenti normativi da attivare per contrastare o gestire la procedura di licenziamento. Non è escluso che la vicenda possa approdare anche al tavolo di crisi della Regione Veneto.