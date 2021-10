Aveva con sé 100 mila euro: imprenditore thienese arrestato per riciclaggio in Ungheria

Un imprenditore di Thiene, G.N., 53 anni, è stato arrestato a Szeged, in Ungheria, con l’accusa di riciclaggio. L’uomo è stato fermato dalla polizia per aprire lo zaino che portava a tracolla mentre si dirigeva in ufficio: all’interno c’era un rotolo di banconote da 100 mila euro. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’uomo aveva un ufficio nella cittadina ungherese, non lontano dal confine con la Serbia e sarebbe titolare di un’attività imprenditoriale. Non sono ancora stati forniti i dettagli dell’indagine, ma l’intera somma è stata sequestrata. Inutile la versione fornita dall’uomo, che sostiene di aver ricevuto il pagamento in contanti da un cliente: non erano presenti fatture o ricevute. L’ufficio di G.N. è stato perquisito ma non vi è stato trovato nulla di sospetto. La sua versione sarebbe che il cliente che gli avrebbe elargito la somma avrebbe negato il pagamento per non avere problemi fiscali.