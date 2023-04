Disagi stamane nel tratto vicentino della A4 per un doppio tamponamento. Il primo fra Montebello e Soave in direzione Milano, senza gravi conseguenze. Si sono formati diversi chilometri di coda ed ora è segnalato un rallentamento nel tratto fra Altavilla e Soave. Il secondo fra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Anche in questo caso si è creata una coda di diversi chilometri.