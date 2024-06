Autocarro contro colonnina del gas: forte perdita e cittadini allarmati (FOTO)

Questa mattina verso le ore 10:30, un autocarro in manovra nel cantiere per la rimozione delle macerie della demolizione della “ex filanda” a Thiene, in via Del Costo, ha urtato contro una colonnina del gas. L’urto ha causato una forte perdita di gas che ha interessato tutta l’area. Numerose sono state le richieste di intervento pervenute alla Polizia Locale Nordest Vicentino che è intervenuta prontamente sul posto provvedendo alla chiusura di un tratto di strada antistante la zona della rottura, in attesa dell’intervento dell’ente di gestione della rete gas. L’intervento di riparazione è durato 1 ora circa mentre la strada è rimasta chiusa per circa 2 ore. Nessuna persona ferita e nessun altro danno segnalato.