Autobus contro pilastro a Mestre: 14 feriti

VENEZIA-MESTRE, BUS DEL TRASPORTO URBANO FINISCE CONTRO UN PILASTRO: 14 FERITI

Alle 21:10, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carducci a Mestre per un bus del trasporto urbano finito contro un pilastro del sottoportico di un caseggiato per un probabile malore dell’autista: 14 feriti. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e il funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza il mezzo e coadiuvato i soccorsi del personale sanitario del SUEM intervenuti con diverse ambulanze e l’auto medica, che ha assistito i passeggeri molti dei quali contusi. Tutte le persone coinvolte, tutti coscienti, sono stati traferiti negli ospedali di Mestre, Dolo e Mirano per le cure e gli accertamenti. Sul posto la polizia di stato, la polizia locale e i carabinieri. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per la rimozione del bus e il controllo di staticità del pilastro.