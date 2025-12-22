Auto rallenta, uomo spara a gruppo di ciclisti: indagini in corso

Paura e sconcerto durante il training camp pre-natalizio della Sc Padovani Polo Cherry Bank, storica formazione ciclistica padovana. Nella tarda mattinata di sabato 20 dicembre, mentre un gruppo di giovani atleti si stava allenando lungo la SS12, nei pressi di Dolcè, un’auto di colore scuro si è affiancata ai ciclisti e dal finestrino sono partiti due colpi di pistola.

Secondo la ricostruzione fornita dalla società, la squadra era impegnata in una sessione di lavoro su strada sotto la guida dei direttori sportivi Dimitri Konychev, Matteo Paiola, Franco Lampugnani e Biagio Conte. Gli atleti erano stati divisi in due gruppi da sette corridori, seguiti da tre ammiraglie. Durante una fase di trasferimento, con una delle vetture di supporto che aveva momentaneamente allungato, è avvenuto l’episodio.

I ragazzi, colti di sorpresa, sono riusciti ad abbassarsi per istinto, evitando conseguenze fisiche. Subito dopo, l’auto si è allontanata rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Non è ancora chiaro se i colpi esplosi fossero a salve o con munizioni vere: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire questo aspetto.

Rientrato al quartier generale del ritiro, al Veronello Resort, lo staff ha raccolto testimonianze e immagini, depositando denuncia alle autorità competenti. «Tutti i ragazzi stanno bene, ma si tratta di una vicenda gravissima – ha commentato il presidente Galdino Peruzzo –. La strada è la palestra dei nostri atleti e facciamo il possibile per garantire sicurezza, ma di fronte a gesti di questo tipo restiamo sgomenti».

La società ha ribadito l’impegno nel pianificare percorsi sicuri e nel sensibilizzare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti, sottolineando come l’episodio si inserisca in un contesto più ampio di aggressioni e comportamenti pericolosi ai danni degli atleti in allenamento.