Auto in fiamme e corpo carbonizzato nel Vicentino: indagini in corso

Mistero sull’incendio che stamane alle 5 ha coinvolto un’auto parcheggiata in via Loss nella frazione di Granella di Tezze sul Brenta (Vicenza). Un uomo, al suo interno, è rimasto carbonizzato. Si tratta di un 62enne residente in zona. A lanciare l’allarme un passante che ha notato le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Bassano del Grappa. Sono ignote le cause dell’incendio e non si esclude alcuna ipotesi. Potrebbe trattarsi di un gesto estremo.