Auto contro camion: una donna ferita

Ieri mattina, in via dell’Agricoltura a Malo, un automobile si è scontrata con un camion. Nell’impatto, la conducente dell’autovettura è rimasta ferita e quindi portata in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 8, il camion, guidato da un cittadino di San Donà di Piave, stava viaggiando verso Thiene, mentre la Opel Meriva della donna, una 29enne di Recoaro, era procedeva alle sue spalle. I due mezzi, per cause da definire, sono entrati in collisione: l’auto ha carambolato per due volte ed è finita fuori strada. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem, che ha portato la donna all’ospedale di Santorso; quindi sono arrivati gli agenti della locale che hanno eseguito i rilievi.