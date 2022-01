AUSTRALIA – Annullato il visto a Djokovic

Tre giorni prima dell’inizio degli Australian Open, il visto di Novak Djokovic è stato nuovamente annullato per decisione di Alex Hawke, il ministro dell’Immigrazione australiano.

“Oggi ho esercitato la mia autorità ai sensi della Sezione 133C(3) della Legge sulla Migrazione (…) per annullare il visto detenuto dal Sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che era nell’interesse pubblico per farlo”, ha affermato il funzionario del governo in una dichiarazione citata dal Sydney Morning Herald .

Il numero 1 del mondo nel tennis rischia il divieto di ingresso nel paese per almeno 3 anni, tranne in determinate circostanze.

L’annullamento del visto del tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic mira a proteggere il risultato dei “sacrifici” subiti dagli australiani durante la pandemia di Covid-19, ha affermato venerdì il primo ministro Scott Morrison.

“Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente vogliono che l’esito di quei sacrifici sia protetto”, ha affermato Morrisson in una nota, riferendosi al caso del giocatore serbo, che voleva entrare in Australia senza essere vaccinato contro il Covid- 19.