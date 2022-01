“Auschwitz” a Sovizzo per la Giornata della Memoria

(Sotto: la locandina)

Per il Giorno della Memoria 2022 arriva in Comune lo spettacolo teatrale “Auschwitz” Per l’Anniversario della Liberazione del Campo di sterminio di Auschwitz del 27 gennaio, l’Amministrazione Comunale di Sovizzo propone lo spettacolo teatrale “Auschwitz” a cura della Compagnia “Il Teatrino della Neve” di San Donà di Piave. L’esibizione si svolgerà venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 20.45 presso l’Auditorium delle Scuola Elementari del Comune. L’ingresso gratuito è concesso ad un pubblico di età superiore ai 12 anni e prevede prenotazione obbligatoria, possesso di super Green Pass ed utilizzo di mascherina FFP2. Per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio mettendo a rischio la propria vita, la serata prevedrà la lettura di un toccante fumetto abbinato ad un video-animazione tratto dall’omonima Graphic Novel di Pascal Croci, con la partecipazione di Nives Carli, Simone Carnielli, Marta Padovani e Walter Sabato. “La Graphic Novel è un approccio innovativo che mira a coinvolgere soprattutto le ultime generazioni per comunicare messaggi forti e far riflettere i nostri giovani adulti” commenta Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo. Per prenotazioni ed ulteriori informazioni si prega di contattare la Biblioteca Comunale di Sovizzo allo 0444 1802130 o tramite e-mail: biblioteca@comune.sovizzo.vi.it.