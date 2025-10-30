Aumentano gli sbarchi di migranti in Italia nel 2025
I dati più recenti sul fenomeno migratorio in Italia, aggiornati al 29 ottobre 2025, indicano un incremento complessivo degli sbarchi di migranti rispetto all’anno precedente, il 2024. Questo andamento evidenzia una ripresa dei flussi verso le coste italiane.
L’Aumento Rispetto al 2024
Considerando il periodo dal 1°gennaio al 29 ottobre, i numeri del 2025 superano quelli registrati nello stesso arco di tempo nel 2024 (questo senza tener conto del continuo arrivo di tunisini e nordafricani in generale con i barchini):
- 2025 (al 29 ottobre): 58.509 migranti sbarcati.
- 2024 (stesso periodo): 55.049 migranti sbarcati.
Si osserva quindi un aumento di 3.460 unità nel 2025 rispetto al 2024. Questo incremento si inserisce in un contesto dove, pur registrando un aumento rispetto all’anno precedente, i valori rimangono ancora significativamente inferiori al picco del 2023.
- 2023 (stesso periodo): 143.824 migranti sbarcati.
Confronto su Base Mensile
L’analisi mese per mese conferma una situazione di crescente pressione migratoria nel 2025, con un andamento che ha mostrato una ripresa dei flussi.
- Nei primi sei mesi del 2025, gli arrivi sono aumentati di circa il 16% rispetto allo stesso periodo del 2024.
- Il mese di ottobre 2025 ha registrato un totale di 10.277 sbarchi, un numero inferiore rispetto a ottobre 2023 (14.506) ma superiore ai 7.501 di ottobre 2024.
Minori Stranieri Non Accompagnati
Anche i dati relativi ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) indicano un aumento nel 2025 rispetto all’anno precedente:
- 2025 (al 27 ottobre): 10.510 MSNA sbarcati.
- 2024 (al 31 dicembre): 8.752 MSNA sbarcati.
Il dato del 2025 ha già superato il totale dell’intero 2024.
🌍 Principali Nazionalità
La composizione delle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco (aggiornata al 29 ottobre 2025) mostra una netta prevalenza di alcune provenienze, che sottolinea il carattere internazionale dei flussi:
|Nazionalità
|Numero di Sbarcati
|Percentuale sul Totale
|Bangladesh
|17.803
|30%
|Egitto
|7.955
|14%
|Eritrea
|7.166
|12%
|Pakistan
|3.974
|7%
|Sudan
|3.522
|6%
La nazionalità bengalese (Bangladesh) risulta essere la più rappresentata.
Questi dati, elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, confermano dunque che il 2025 è caratterizzato da una crescita dei flussi migratori via mare