Attivo il passo barca tra Albarella e Porto Levante: collegamento fluviale per persone e bici operativo fino al 12 ottobre

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

PORTO VIRO (RO) – È ufficialmente attivo il servizio di trasporto pubblico via acqua tra le due sponde del Po di Levante, che collega l’isola di Albarella al porto di Porto Levante, nel Comune di Porto Viro. Il collegamento, introdotto in via sperimentale nel 2023 grazie alla collaborazione tra Regione del Veneto, Provincia di Rovigo e Comuni di Rosolina e Porto Viro, sarà operativo quest’anno fino al 12 ottobre, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. Durante la settimana di Ferragosto, dall’11 al 17 agosto, il servizio sarà attivo quotidianamente.

Il traghetto, che trasporta persone e biciclette, è pensato per valorizzare una zona a forte vocazione turistica e cicloturistica, frequentata da turisti italiani e stranieri, in particolare provenienti da Austria, Francia, Olanda, Svizzera e Germania. Tra marzo e ottobre 2023 sono stati registrati 2.624 passaggi, con un incremento di oltre 500 unità rispetto all’anno precedente.

«Un prezioso servizio che integra la navigazione fluviale con la mobilità ciclabile – ha commentato la vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, oggi a Porto Viro per l’avvio ufficiale del collegamento –. Il passo barca rappresenta un ulteriore tassello nella promozione della mobilità dolce, del cicloturismo e del turismo slow e sostenibile, oltre a porsi come snodo strategico per le ciclovie nazionali Vento e Adriatica, attualmente in fase di realizzazione».

Il costo del servizio è di 2 euro a persona per tratta, comprensivo del trasporto della bicicletta. I bambini fino a 11 anni viaggiano gratuitamente.