Attivo da oggi, venerdì 11 luglio, il parcheggio scambiatore del nuovo casello di Montecchio – Brendola

Verona, 11 luglio 2025 – La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova rende noto che a partire da oggi, venerdì 11 luglio sarà attivo il parcheggio adiacente alla nuova autostazione autostradale di Montecchio – Brendola.

L’area, con una superficie di circa 13.000 m² (220 metri di lunghezza per 60 di larghezza), è stata concepita come parcheggio scambiatore, a servizio sia dei viaggiatori autostradali sia di quelli in arrivo o in transito lungo la rete viaria ordinaria. Il parcheggio è accessibile dalla bretella delle Alte: una volta usciti dal casello, è sufficiente percorrere la rampa che conduce alla rotatoria e imboccare la variante Est alla SP500. L’area è facilmente raggiungibile anche dalla viabilità ordinaria, grazie al collegamento con le principali arterie locali.

Con una dotazione di quasi 300 posti auto e 12 stalli dedicati ai pullman, il parcheggio rappresenta un importante tassello operativo del più ampio progetto di riqualificazione del nodo viabilistico di Montecchio – Brendola, avviato da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova del Gruppo A4 Holding.

L’intero intervento – comprensivo della nuova autostazione, delle opere viabilistiche e del nuovo Centro Manutenzione – ha richiesto un investimento complessivo di oltre 107 milioni di euro, sostenuto interamente dalla Concessionaria.

Si ricorda che l’infrastruttura si inserisce in un piano strategico volto a migliorare la fluidità del traffico, potenziare l’interconnessione tra rete autostradale e mobilità locale e favorire soluzioni sostenibili e integrate per gli spostamenti in un’area a forte vocazione industriale e artigianale.