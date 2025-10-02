Attivisti bloccano Interporto di Padova, il gruppo viene quasi investito da un tir (VIDEO)

Padova, 2 ottobre 2025 – Mattinata di protesta all’Interporto di Padova, dove una trentina di attivisti di Extinction Rebellion hanno messo in atto un’azione dimostrativa contro i rapporti commerciali con Israele, in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla. (sotto il video dalla pagina Facebook di Extinction Rebellion)

Arrivati all’alba, i manifestanti si sono incatenati ai cancelli del centro logistico, bloccando il passaggio dei camion. La situazione si è fatta critica quando un tir, senza fermarsi, ha proseguito la marcia sfiorando il gruppo seduto a terra. Al varco d’uscita, altri attivisti hanno esposto la bandiera palestinese e intonato slogan come «Per la Palestina, blocchiamo tutto».

La protesta ha preso di mira l’Interporto come “simbolo della complicità economica con Israele”, spiegano i promotori. «Questa azione ha un duplice valore: simbolico, perché esprime la forza della disobbedienza civile, e materiale, perché intende infliggere un danno economico a una struttura che fa parte della catena logistica dei rapporti commerciali con Israele».

Nonostante una delibera comunale dello scorso luglio che annunciava misure contro tali rapporti, secondo gli attivisti non sono state adottate decisioni concrete. «Israele ha ignorato oltre 174 risoluzioni ONU – aggiungono – ed è inaccettabile che la complicità economica continui senza opposizione».

La manifestazione si è conclusa dopo alcune ore, con l’intervento della Polizia.