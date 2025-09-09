Assessore Valeria Mantovan agli studenti: “Un augurio sincero a tutta la comunità scolastica veneta”



All’indomani del primo giorno di scuola, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità Valeria Mantovan ha voluto rivolgere un saluto e un augurio caloroso a tutta la comunità scolastica veneta: studenti, studentesse, docenti, personale scolastico e famiglie.“La scuola – sottolinea l’Assessore – è il luogo in cui si costruisce il futuro. È qui che, attraverso lo studio, l’impegno, il confronto e la collaborazione, prendono forma non solo conoscenze e competenze, ma anche coscienze libere e responsabili”.Un pensiero particolare è stato rivolto agli studenti e alle studentesse: “Vi auguro di vivere questo nuovo anno con entusiasmo e fiducia, scoprendo i vostri talenti e imparando a metterli a servizio della comunità”.Un ringraziamento sentito è stato espresso ai docenti e a tutto il personale scolastico “per la passione e la professionalità con cui affrontano ogni giorno le sfide educative e organizzative, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita e formazione”.Infine, l’Assessore ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale delle famiglie: “La collaborazione tra scuola e famiglie è essenziale per far sì che i giovani crescano in un contesto sereno, sostenuti da una comunità educante unita e coesa”.La Regione del Veneto – ha concluso Mantovan – “continuerà a essere al fianco delle scuole con progetti e iniziative che promuovano inclusione, innovazione e crescita, con l’auspicio che questo anno scolastico sia ricco di soddisfazioni, esperienze significative e traguardi raggiunti”.