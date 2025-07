Assemblea dei Consulenti del Lavoro di Vicenza, Fracasso: «Rafforzare il dialogo con Enti e Istituzioni per sostenere le imprese»

Il presidente dei Consulenti del lavoro Fracasso: «Dobbiamo aiutare le imprese rafforzando e migliorando il dialogo con Enti e Istituzioni pubbliche».

L’assemblea generale dell’Ordine si è svolta in Villa Godi Piovene a Sarmego.

L’Assemblea generale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza, che si è svolta in Villa Godi Piovene a Sarmego, è stata l’occasione per il presidente Andrea Fracasso non solo per esporre il bilancio consuntivo del 2024, approvato all’unanimità, ma soprattutto per tracciare le linee d’indirizzo dei prossimi mesi. Dal punto di vista interno l’attenzione è stata posta in particolare nell’ambito della formazione: non a caso l’assemblea è stata preceduta da un convegno sul nuovo regolamento della formazione continua obbligatoria, entrato in vigore quest’anno, che ha visto relatori il vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine Luca De Compadori e il consigliere nazionale Patrizia Gobat.

A tal proposito, in riferimento agli esami di abilitazione, si è registrato un significativo incremento nel numero di candidati che hanno superato le prove orali, a conferma dell’efficacia del percorso formativo offerto, parte del quale in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona. In provincia sono stati abilitati 16 candidati, di cui 8 già iscritti all’Ordine che conta complessivamente 365 professionisti, di cui 191 maschi e 174 femmine (a dimostrazione di un livellamento sempre più corposo tra i generi) e 27 Società tra professionisti.

Sul fronte esterno Fracasso ha ricordato l’impegno profuso da sempre nel rafforzare il dialogo con le diverse istituzioni e amministrazioni pubbliche, con lo scopo di rendere più agevole il rapporto tra le imprese e gli enti preposti nel complesso e articolato mondo del lavoro.

A tal proposito, nel corso della sua relazione, il presidente ha ricordato il recente incontro con il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, Francesco Bortolan: «Credo fortemente – ha detto Fracasso -, che questi confronti rafforzino non solo le nostre competenze, ma anche il nostro ruolo di garanti della legalità e della tutela del lavoro, dato che si è parlato delle attività di vigilanza svolte dall’Istituto nel 2024, con un focus sui macrosettori maggiormente interessati dall’attività ispettiva e sulle irregolarità più frequenti, sia in tema di rapporto di lavoro, sia in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, temi sui quali il nostro Ordine pone la massima attenzione».

Altro tema affrontato nella relazione è stato quello relativo al cronico disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel territorio vicentino, che ha visto scoperte lo scorso anno 43 mila posizioni lavorative, con difficoltà nel reperire figure professionali adeguate.