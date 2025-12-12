Assalto lampo al supermercato: banditi armati sequestrano cinque persone e fuggono con il bottino

Momenti di terrore ieri sera al supermercato Prix di via Molini, a Bagnoli di Sopra, dove due uomini armati e con il volto coperto da passamontagna hanno messo a segno una rapina fulminea poco prima della chiusura. L’episodio, avvenuto alle 19.30 dell’11 dicembre, è il quarto colpo in pochi giorni ai danni di esercizi commerciali della provincia.

I rapinatori sono entrati decisi: hanno puntato una pistola contro una cassiera intimandole di aprire le casse, mentre tre clienti presenti sono stati costretti a sdraiarsi a terra. Recuperato il denaro dei registratori, i banditi hanno obbligato la dipendente a condurli nella stanza della cassaforte, costringendola ad aprire il forziere. Il bottino stimato è di circa 3 mila euro.

Prima di fuggire, i malviventi hanno chiuso a chiave nella stanza blindata due dipendenti e tre clienti, lasciandoli in stato di shock ma fortunatamente illesi. Subito è scattato l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Abano Terme, che dopo aver verificato le condizioni delle persone coinvolte hanno avviato le ricerche dei responsabili. Durante la notte sono stati organizzati posti di controllo su tutto il territorio, ma la coppia di banditi è riuscita a dileguarsi.

La rapina di Bagnoli si inserisce in una sequenza preoccupante: si tratta del quarto episodio in pochi giorni. Da registrare, però, l’arresto del 38enne responsabile dell’assalto all’Eurospar di Monselice, assicurato alla giustizia nelle ore precedenti.