Asiago: scivola in montagna, 53enne recuperato dal Soccorso alpino

Intorno alle 15.30 di ieri, il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto lungo un sentiero del Portule per aiutare un escursionista che, dopo essere scivolato in un canale, era riuscito a fermarsi sopra un alto salto di roccia. Poiché l’elicottero di Treviso emergenza non poteva avvicinarsi a causa della nebbia, è intervenuta l’eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore. Individuato S.T., 53 anni, di Occhiobello (RO), che a parte qualche graffio non aveva fortunatamente riportato conseguenze, l’equipaggio lo ha recuperato e trasportato nella sede del Soccorso alpino, dove attendeva una squadra, in caso di bisogno di supporto, che ha riaccompagnato l’uomo ai Larici a prendere la macchina.