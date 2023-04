ASIAGO – Redditi non dichiarati per quasi mezzo milione di euro

Negli scorsi giorni i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno concluso l’operazione di servizio denominata “Fuori dai canoni”, nell’ambito della quale è stato posto sotto osservazione il fenomeno delle locazioni turistiche presso l’Altopiano dei Sette Comuni.

Da quanto è trapelato, nel corso dell’operazione la Guardia di Finanza avrebbe constatato redditi non dichiarati per oltre 400.000 euro. I dettagli dell’operazione verranno resi noti nella mattinata di oggi, in una conferenza congiunta della Guardia di Finanza e del Comune di Asiago.