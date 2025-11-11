Il Teatro Millepini è pronto ad ospitare la stagione teatrale di Asiago 2025-26 dal titolo “Asiago, il teatro è di casa!”: otto appuntamenti che spaziano dalla prosa, alla danza, fino alla musica. La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Asiago in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale.

“Diamo il benvenuto dell’Amministrazione comunale di Asiago a questa nuova stagione di cultura del Teatro Millepini, un appuntamento che da sempre rappresenta uno dei momenti più significativi della nostra vita culturale. Il teatro ci invita a fermarci, ad ascoltare, a guardare negli occhi chi ci racconta una storia. È in questa dimensione che la cultura trova la sua forza più autentica. Sulla scia del successo delle ultime edizioni, tornano anche le 4 domeniche dedicate ai più piccoli e alla famiglia, con spettacoli dedicati alle fiabe più famose. Sosteniamo questa nuova stagione, certi che ogni spettacolo saprà emozionarci.”

La stagione Asiago, il Teatro è di casa! inizia il 15 novembre con Andrea Pennacchi in ALIENI IN LAGUNA, una ballata eco-narrativa sul nostro rapporto con la biodiversità, un reading musicale epico e ironico che esplora il nostro complesso, squilibrato, a tratti schizofrenico ma imprescindibile legame con le altre specie animali e vegetali del pianeta, invitando il pubblico a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sulla necessità di ridefinire il nostro rapporto con la Natura.

Segue il 6 dicembre Maria Amelia Monti che porta in scena STRAPPO ALLA REGOLA. Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli… uscendo da uno strappo dello schermo…Con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Il 16 dicembre è la volta del CONCERTO GOSPEL di Florida Fellowship Choir, vincitore della categoria Grandi Cori del 2022 nel concorso internazionale “How Sweet the Sound” condotto da Donald Lawrence e con celebri giudici gospel quali Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e il pastore Bishop Hezekiah Walker. Hanno avuto la fortuna di essere presenti su importanti palchi in tutti gli Stati Uniti come “Hezekiah Walker’s Choir Fest”, “Bobby Jones Presenta”, “The Gospel Music Workshop of America” e la “National Convention of Gospel Choirs and Choruses” (Dorsey Convention), solo per citarne alcuni. Dal 2023 si esibiscono in Europa su prestigiosi palchi anche italiani riscuotendo enormi successi.

Inaugura il nuovo anno il 15 gennaio la 5tet Young Band con un TRIBUTO ALL’INTRAMONTABILE MUSICA ITALIANA IN UN PANORAMA INTERNAZIONALE. Un team giovanissimo ma con un carisma, un’energia e un talento fuori dal comune. La 5tet Young Band vi sorprenderà con un concerto tributo alla grande musica italiana, perfetto per farvi cantare i brani immortali che hanno attraversato intere generazioni e ancora oggi divertono il pubblico di ogni dove.

Il 29 gennaio arriva al Millepini la danza della Compagnia Naturalis Labor con LE TANGO DES MALFAITEURS, un ironico e spiritoso spettacolo sulle complicazioni umane delle relazioni e dell’amore. Cinque personaggi si incontrano in un luogo/nonluogo, metafora realistica di diverse umanità in transito: il giovane avventuriero, il seduttore, la femme fatale, la giovane acerba, la bruttina… tipi umani attraverso i quali si costruisce sul palcoscenico, passo dopo passo, un’esperienza amorosa fatta di sguardi, fughe e rincorse.

Il 15 febbraio Emilio Solfrizzi è in scena con ANFITRIONE, uno spettacolo che mette in luce la modernità del commediografo romano: quante volte pensiamo di confrontarci con qualcuno e invece abbiamo di fronte qualcun altro, sbagliando le nostre valutazioni? O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno? Un’opera incredibilmente divertente, ma anche una fonte preziosa per il suo valore storico linguistico, che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità.

ll 5 marzo è la volta di Gilda Messetti in NELLA TESTA DEL DRAGONE. Attraverso uno storytelling suggestivo accompagnato da immagini e video, Giada Messetti racconta il Celeste Impero, con le sue luci e le sue ombre. Presenta i suoi aspetti politici e culturali più importanti, la figura dell’uomo a tutti gli effetti più potente del mondo, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, descrive le complicate relazioni Cina – Usa, svela gli incredibili piani di innovazione tecnologica del gigante asiatico e le trame del Nuovo ordine mondiale.

Chiude la rassegna il 21 marzo Diego Dalla Palma in PERCHÉ NO?, un dialogo, un incontro autentico tra palco e platea. Diego Dalla Palma si pone come coraggioso compagno di viaggio, conducendo il pubblico attraverso le tappe di una vita vissuta intensamente. Il titolo suggerisce una riflessione: perché non lasciarsi andare, non osare, non vivere a pieno? Ogni capitolo è un invito alla condivisione, alla consapevolezza e alla libertà. Il pubblico non è mai passivo: è protagonista, chiamato a riflettere, ridere, piangere e riscoprire il senso profondo dell’esistenza.

Tornano anche quest’anno le DOMENICHE A TEATRO! Si inizia il 25 gennaio con 333 PORCELLINI de La Piccionaia; segue l’8 febbraio ALADINO E LA LAMPADA MAGICA de Il Gruppo del Lelio; il 1 marzo la compagnia Altri posti in piedi porta in scena CAPPUCCETTO ROSSO.NELLA PANCIA DEL LUPO; chiude il 15 marzo Ullallà Teatro con STORIA DI UNA GABBIANELLA E DI UN GATTO. Gli spettacoli di gennaio e marzo sono candidati al Premio Arteven Pierluca Donin 2026.

ASIAGO, IL TEATRO È DI CASA!

ABBONAMENTO intero € 100 ridotto € 90 (under 30 e over 65)

RINNOVI 13 e 14 novembre

vendita presso lo IAT di Asiago dalle 9.30-12.30 e 15.30-18.30

NUOVI 15 novembre

– vendita presso lo IAT di Asiago dalle 9.30-12.30 e 15.30-18.30

– vendita online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket

– vendita presso il botteghino del teatro dalle 19.30

BIGLIETTI

intero € 20 – ridotto € 18 (under 30 e over 65)

PREVENDITA BIGLIETTI dal 17 novembre

– il giorno precedente lo spettacolo presso lo IAT di Asiago

– onlinesu vivaticket.com e punti vendita Vivaticket

VENDITA BIGLIETTI il giorno di spettacolo al Teatro Millepini dalle ore 19.30

INFORMAZIONI

IAT Piazza Carli, 56 – tel. 0424-462221 – email info@asiago.to www.asiago.to – www.arteven.it